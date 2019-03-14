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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 04:04:43م
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انخفاض الذهب مع تعافي الدولار وانحسار ضبابية الخروج البريطاني
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  اقتصاد
انخفاض الذهب مع تعافي الدولار وانحسار ضبابية الخروج البريطاني
[14/مارس/2019] لندن ـ سبأ:
انخفضت أسعار الذهب اليوم مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

  غير أن المعدن ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1303.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس عند 1311.07 دولار الأربعاء.وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1304.20 دولار للأوقية.

  ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون في وقت لاحق اليوم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، المقرر حاليا في 29 مارس .

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1 بالمئة بعدما تكبد أكبر خسائره في أسبوعين في الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وارتفع الذهب نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام وسط توقعات بتحلي مجلس الاحتياطي بالصبر في رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 832.79 دولار للأوقية.وانخفضت الفضة للمرة الأولى في خمس جلسات، متراجعة 0.5 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية.
سبأ
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