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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 04:04:43م
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وقفة لقبائل الواسطة بالمحويت بمرور أربعة أعوام من الصمود
[14/مارس/2019] المحويت - سبأ:
نظمت قبائل عزلة الواسطة في مديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية بمرور أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.

وفي الوقفة التي حضرها مشائخ وعقال العزلة والشخصيات الاجتماعية ومدير عام الموارد البشرية بديوان المحافظة جمال عباس وعدد من المسئولين أشاد مدير المديرية أحمد الولي بتضامن والتفاف أبناء الخبت وحضورهم الوطني المستمر في سبيل نصرة الوطن والذود عن حياضه.

وأشار إلي تخبط وإفلاس تحالف العدوان ومرتزقته وفشله مخططاته لإخضاع الشعب اليمني الذي أثبت صموده وتحديه لكافة الظروف الصعبة التي فرضها العدوان.

وحيا الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن سيادة وكرامة اليمن وشعبه..مؤكدا أن جرائم قوي العدوان لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.

فيما أكد عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي أن جرائم الإبادة الجماعية وسيناريو مؤامرات تمزيق واحتلال جزء مهم من أرض الوطن الغالي لن تثني اليمنيين عن تعزيز التفافهم حول قضيتهم ومشروع الدفاع عن سيادة وطنهم.

واستنكر إمعان النظام السعودي في قتل الابرياء وارتكاب أشنع مجازر الابادة الجماعية بحق اليمنيين مستغلا صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.

وحثت كلمات مشائخ عزلة الواسطة الجميع علي الوقوف صفا واحداً في خندق التصدي للمشاريع الاجرامية التي يقودها النظام السعودي لتدمير اليمن وزرع الطائفية والأحقاد والكراهية إلي جانب عدوانه العبثي علي اليمن وشعبه للعام الرابع.
سبأ
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