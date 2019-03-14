ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 04:04:43م
تشييع جثامين شهداء مجزرة العدوان في کشر بالعاصمة صنعاء
شٌيعت بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 17 من شهداء جريمة کشر بمحافظة حجة من الأطفال والنساء والتي ارتكبها طيران العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية کشر وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.
آخر الأخبار:
روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاقات الصاروخية
مكتب التربية بالأمانة يؤكد على تأهيل كوادر الصحة المدرسية
ندوة أكاديمية في المعهد الصحي بالمحويت حول تعزيز عوامل الصمود
انخفاض الذهب مع تعافي الدولار وانحسار ضبابية الخروج البريطاني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة وقافلة عسل كبرى من قبائل بني سعد بالمحويت للمرابطين في الجبهات
[14/مارس/2019]
المحويت - سبأ:
سيرت قبائل مديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم قافلة عسل كبرى للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وخلال تسيير القافلة نظمت قبائل المديرية وقفة بمرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان لتجديد الصمود وتأكيد الثبات ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

وأكدوا أن جرائم العدوان وحربه الاقتصادية الممنهجة لن تثني قبائل اليمن في دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب والدفاع عن كرامة أبنائه.

ودعت قبائل بني سعد أبناء اليمن إلي التحرك نحو جبهات القتال للذود عن سيادة وطنهم، مؤكدة أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل لرفد الجبهات.

ودعا نائب مشرف المحافظة عبدالله الشايم إلي الهبة الشعبية المتواصلة نحو ميادين الدفاع عن الوطن لإسناد الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوي العدوان ومرتزقته وتطهير البلاد من دنس الغزاة والمعتدين.

فيما أشار وكيل المحافظة حسين عركاض إلي أن تمادي تحالف العدوان في جرائمه وخروقاته لمحاولة تركيع اليمنيين لن يزيدهم إلا صموداً لمواجهته والتحرك نحو الجبهات.

من جانبه أشاد مدير عام المديرية علي الملحاني بجهود أبناء المديرية في تجهيز القافلة للمرابطين في الجبهات والذين يقدمون أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد استمرار قبائل بني سعد في الصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد. مشيداً بعطاء أبناء المديرية ومواقفهم الفاعلة منذ بدء العدوان.

وأكد مسئولو المحافظة أن مديريات المحافظة ستسير قوافل دعم أخري لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والكرامة، داعين إلي استمرار النفير للجبهات ورفد المرابطين بقوافل العطاء والرجال.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مكتب التربية بالأمانة يؤكد على تأهيل كوادر الصحة المدرسية
ندوة أكاديمية في المعهد الصحي بالمحويت حول تعزيز عوامل الصمود
وقفة لقبائل الواسطة بالمحويت بمرور أربعة أعوام من الصمود
تشييع جثامين شهداء مجزرة العدوان في کشر بالعاصمة صنعاء
تدشين عملية تصنيف المزكين ومناقشة الاستعدادات لبد حصر الموارد بهيئة الزكاة
تنفيذ مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي بمديرية ردمان آل عواض في البيضاء
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى في عمليات عسكرية بعدة جبهات
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
عمليات علی مواقع لمرتزقة الجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير
منظمة رعاية الأطفال بحجة تحتفي بمرور 55 عام على تواجدها باليمن
العدوان السعودي على اليمن
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by