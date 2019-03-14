وقفة وقافلة عسل كبرى من قبائل بني سعد بالمحويت للمرابطين في الجبهات المحويت - سبأ:

سيرت قبائل مديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم قافلة عسل كبرى للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.



وخلال تسيير القافلة نظمت قبائل المديرية وقفة بمرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان لتجديد الصمود وتأكيد الثبات ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وأكدوا أن جرائم العدوان وحربه الاقتصادية الممنهجة لن تثني قبائل اليمن في دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب والدفاع عن كرامة أبنائه.



ودعت قبائل بني سعد أبناء اليمن إلي التحرك نحو جبهات القتال للذود عن سيادة وطنهم، مؤكدة أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل لرفد الجبهات.



ودعا نائب مشرف المحافظة عبدالله الشايم إلي الهبة الشعبية المتواصلة نحو ميادين الدفاع عن الوطن لإسناد الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوي العدوان ومرتزقته وتطهير البلاد من دنس الغزاة والمعتدين.



فيما أشار وكيل المحافظة حسين عركاض إلي أن تمادي تحالف العدوان في جرائمه وخروقاته لمحاولة تركيع اليمنيين لن يزيدهم إلا صموداً لمواجهته والتحرك نحو الجبهات.



من جانبه أشاد مدير عام المديرية علي الملحاني بجهود أبناء المديرية في تجهيز القافلة للمرابطين في الجبهات والذين يقدمون أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأكد استمرار قبائل بني سعد في الصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد. مشيداً بعطاء أبناء المديرية ومواقفهم الفاعلة منذ بدء العدوان.



وأكد مسئولو المحافظة أن مديريات المحافظة ستسير قوافل دعم أخري لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والكرامة، داعين إلي استمرار النفير للجبهات ورفد المرابطين بقوافل العطاء والرجال.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ