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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 02:33:50م
تشييع جثامين شهداء مجزرة العدوان في کشر بالعاصمة صنعاء
شٌيعت بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 17 من شهداء جريمة کشر بمحافظة حجة من الأطفال والنساء والتي ارتكبها طيران العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية کشر وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.
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تدشين عملية تصنيف المزكين ومناقشة الاستعدادات لبد حصر الموارد بهيئة الزكاة
[14/مارس/2019] صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بالهيئة العامة للزكاة الاستعدادت لبدء عملية حصر الموارد.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع المعلومات وتنمية الموارد مجاهد النصرة ومدير عام الحصر وتخطيط الموارد بقطاع الموارد يوسف عيسى، نماذج استمارات حصر المزكين المقترحة، وآلية عمل لجان الحصر الميدانية وإدخال البيانات إلى قاعدة المعلومات.

وأوضح عيسى أن الإدارة العامة للحصر وتخطيط الموارد بدأت عملية تصنيف المزكين إلى ثلاثة أصناف "كبار ، متوسطين، صغار" بالتزامن مع بدء تشغيل نظام قاعدة المعلومات بالهيئة العامة للزكاة.

وأكد أن عملية التصنيف تتم بموجب المعايير التي حددها قرار رئيس الهيئة العامة للزكاة الخاصة بتصنيف المزكين.

سبأ
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