تدشين عملية تصنيف المزكين ومناقشة الاستعدادات لبد حصر الموارد بهيئة الزكاة [14/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بالهيئة العامة للزكاة الاستعدادت لبدء عملية حصر الموارد.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع المعلومات وتنمية الموارد مجاهد النصرة ومدير عام الحصر وتخطيط الموارد بقطاع الموارد يوسف عيسى، نماذج استمارات حصر المزكين المقترحة، وآلية عمل لجان الحصر الميدانية وإدخال البيانات إلى قاعدة المعلومات.



وأوضح عيسى أن الإدارة العامة للحصر وتخطيط الموارد بدأت عملية تصنيف المزكين إلى ثلاثة أصناف "كبار ، متوسطين، صغار" بالتزامن مع بدء تشغيل نظام قاعدة المعلومات بالهيئة العامة للزكاة.



وأكد أن عملية التصنيف تتم بموجب المعايير التي حددها قرار رئيس الهيئة العامة للزكاة الخاصة بتصنيف المزكين.



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