جامعة العلوم تتوج ببطولة الفتيات لكرة السلة إثر فوزها على نادي بلقيس

صنعاء – سبأ:

[14/مارس/2019]

توج فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا بلقب البطولة السادسة للفتيات لكرة السلة، بفوزه في النهائي على نادي بلقيس الذي حل ثانياً.

وفي منافسات الشطرنج من بطولة الفتيات التي نظمها فرع الطالبات بجامعة العلوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، أحرزت لاعبة جامعة 21 سبتمبر نورية العزاني المركز الأول، وجاءت لاعبة الأهلي أمل الشويع ثانيا، وحلت لاعبة جامعة العلوم عصماء قطينة في المركز الثالث.

وفي منافسات البلياردو حققت اللاعبة زينب الأغبري من جامعة العلوم والتكنولوجيا لقب البطولة، وجاءت لاعبة نادي بلقيس أمينة عبيد ثانياً، وحلت لاعبة جامعة العلوم هديل الجديري ثالثاً.

وضمن منافسات كرة الطاولة أحرزت لاعبة النادي الأهلي روان الريمي المركز الأول، وجاءت زميلتها ربا الريمي ثانياً وذهب المركز الثالث للاعبة جامعة العلوم فاطمة الحمزي.

أما في لعبة تنس الريشة سيطرت لاعبات جامعة العلوم على الثلاثة المراكز الأولى للمسابقة ،حيث أحرزت اللاعبة طيبة الزنداني لقب البطولة فيما حلت اللاعبة العنود معوضة ثانياً ، وجاءت اللاعبة لمى الحواني ثالثاً.

هذا وحددت اللجنة المنظمة للبطولة التي شاركت فيها أكثر من 100 لاعبة يوم الأربعاء المقبل موعداً لتكريم الأبطال.

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