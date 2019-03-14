الرئيس الكوبي: العدوان الأمريكي على فنزويلا شبيه بممارسات النازية

هافانا-سبأ:

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا مؤخرا.



وقال الرئيس في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إن العدوان الإجرامي الأمريكي على فنزويلا مستوحى من أبشع الممارسات النازية وهو شبيه بحصار النازيين لمدينة لينيغراد الروسية الذي هدف إلى تجويع سكانها”.

وكانت الحكومة الكوبية أدانت بشدة أمس التخريب الذى قامت به الإدارة الأمريكية والذي استهدف نظام إمدادات الطاقة في فنزويلا وتسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد منذ أيام وقالت: إن واشنطن “ترتكب عملا تخريبيا وإرهابيا”.

[14/مارس/2019]سبأ