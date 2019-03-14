الإكوادور تنوي الانسحاب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية

بوجوتا –سبأ:

قال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو نية إن بلاده ستنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية معتبرًا أن هذه المنظمة " فشلت في أداء مهمتها".

وأفاد مورينو في خطاب متلفز " أصبحت المنظمة منصة سياسية قضت على حلم التكامل الذي بيع لنا ".



وكانت كولومبيا قد انسحبت من المنظمة في أغسطس الماضي فيما علقت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجواي وبيرو عضويتها في المنظمة في وقت سابق.



جدير بالذكر أن المنظمة المؤلفة من 12 عضوًا تأسست في العام 2008 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي كحصن ضد النفوذ الأمريكي غير أنها أصيبت بالشلل إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية والتنازع حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.

[14/مارس/2019]سبأ