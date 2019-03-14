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البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
[14/مارس/2019] لندن –سبأ:

رفض البرلمان البريطاني أمس الأربعاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لاستبعاد ذلك الخيار.

وصوت النواب في مجلس العموم بأغلبية 321 مقابل 278 لصالح تعديل طرحته مجموعة من النواب يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق في 29 مارس الجاري، وهو الموعد الأخير المحدد لكي تكمل لندن خروجها.

ورفض المجلس أيضا مقترحا بتأجيل موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل.

واعتبر زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن أن "اتفاق بريكست المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثبت فشله"، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات عامة.

سبأ
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