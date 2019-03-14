مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن

[14/مارس/2019]

واشنطن-سبأ:

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نص القرار تم تبنيه بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 صوتا بينما حصل النص على دعم سبعة جمهوريين.

ويتعين الآن أن يوافق على نص القرار مجلس النواب الأميركي ثم أن ينال ما يكفى من الأصوات ليتجاوز نقضا متوقعا من ترامب الذي يدافع عن أهمية تحالفه الاستراتيجي مع النظام السعودي.

وحسب مشروع القانون فأن “الكونغرس يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات المسلحة الأميركية من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية أو من تلك التي تؤثر عليها باستثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون”.

من جهته رحب بيرني ساندرز المرشح إلى الرئاسة الأميركية بالتصويت الذي وصفه بالتاريخي والذي قال قبل التصويت إن “مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي تشنها السعودية في اليمن لم يأذن بها الكونغرس وهي تسهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

كما دعا الجمهوري مايك لي الذي شارك في تقديم مشروع القانون مع ساندرز أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح المشروع قائلا إن “السعوديين يستخدمون على الأرجح أسلحة أميركية لارتكاب جرائم حرب”.

وكان مجلس النواب تبنى نصا مشابها في الـ13 من الشهر الماضي بأغلبية 248 صوتا مؤيدا في مقابل معارضة 177 صوتا.

ويقوم النظام السعودي سنويا بإبرام عقود ضخمة لشراء السلاح من الولايات المتحدة وأوروبا ضمن سياساته لشراء مواقفها بينما أكدت تقارير إخبارية عدة أن كميات من تلك الأسلحة التي استوردها وصلت إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق فضلا عن استخدامها في عدوانه المتواصل على اليمن.

سبأ