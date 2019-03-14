محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذ مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي بمديرية ردمان آل عواض في البيضاء البيضاء - سبأ:



[14/مارس/2019] ينفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع ذمار البيضاء حالياً مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي بمديرية ردمان آل عواض في محافظة البيضاء ضمن برنامج الأشغال كثيفة العمالة النقد مقابل العمل .

وأوضح استشاري المشروع المهندس عبدالله الحبسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع البالغة تكلفته واحد وسبعين مليون ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية "المنحة البريطانية"، يتكون من إنشاء شبكة صرف صحي لـ 180 منزلاً في التجمعات السكانية بـ 12 قرية في عزلة غول سلمان بمديرية ردمان آل عواض .



وذكر أن الصندوق ينفذ مشاريع كثيفة العمالة من أبناء المناطق المستهدفة لتخفيف معاناة الأسر الأشد فقراً باتباع مبدأ النقد مقابل العمل.



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