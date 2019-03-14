ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 11:07:06ص
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى في عمليات عسكرية بعدة جبهات
تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية بينهم 16 بعمليات قنص في عدة جبهات خلال الـ 14 ساعة الماضية.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.
آخر الأخبار:
الرئيس الكوبي: العدوان الأمريكي على فنزويلا شبيه بممارسات النازية
قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية وعلى أطراف قطاع غزة
الإكوادور تنوي الانسحاب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية
البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
[14/مارس/2019]
مدريد وبرلين-سبأ:

تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.

سجل أهداف الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وكل من البرازيلي فيليب كوتينيو والإسباني جيرار بيكيه والفرنسي عثمان ديمبلي بينما سجل لوكاس توزارت هدف ليون الوحيد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.وبلغ نادي ليفربول الانكليزي الدور ذاته بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز آرينا.

أحرز أهداف الريدز الدولي السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفين والهولندي فيرجيل فان ديك بينما سجل الكاميروني جويل ماتيب مدافع الريدز هدفا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب أنفيلد انتهت بالتعادل السلبي.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
انطلاق الدورة الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد بذمار (مصحح)
اختتام بطولة كرة القدم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
منتخب ناشئو القوى يشارك في بطولة آسيا للقوى في هونغ كونغ الصينية
كولشرايبر ينهي مشوار ديوكوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس
مانشستر سيتي يفوز على شالكه في دوري الأبطال بنتيجة كبيرة
دوري أبطال أوروبا : يوفنتوس الى دور الثمانية على حساب أتلتيكو مدريد
تواصل منافسات بطولة الثريا للتنس في فٸة الزوجي بصنعاء
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
رواد الحركة الرياضية بإب يكرمون أسرة الفقيد الدكتور الحميدي
عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد
العدوان السعودي على اليمن
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by