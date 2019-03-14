تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى في عمليات عسكرية بعدة جبهات [14/مارس/2019] محافظات - سبأ :

تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية بينهم 16 بعمليات قنص في عدة جبهات خلال الـ 14 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في رشاحة الغربية بجبهة البقع أسفرت عن السيطرة على عدد من التباب ومقتل وجرح عدد منهم حيث سبق العملية استهداف مدفعي مكثف.



كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة سبقها استهداف مدفعي مكثف على مواقعهم بين الطلعة والشبكة في نجران.



وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً للجنود السعوديين خلف رقابة مراش ، ودكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مثلث العشة والحماد وفي رشاحة وصحراء البقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر قنص جندي سعودي وخمسة من المرتزقة في الصوح ورشاحة بنجران، وقنص جنديين سودانيين شمال صحراء ميدي، كما تم قنص ثمانية من مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وشرق جبل الدود في جيزان.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان أفشلوا عملية تسلل لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق جبل جحفان.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عسكريين سعوديين بعملية هجومية على أحد مواقعهم في مشعل، وتم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة غرب جبل النار .



وفي عسير استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.



وأضاف المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع للمرتزقة في أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع تم خلالها الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم.



وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في مجمع الحزم بمحافظة الجوف بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية وإصابات مباشرة.



وفي محافظة حجة تم استهداف تجمعات للمرتزقة بصاروخ كاتيوشا غرب حيران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في جبل النار وسقوط عدد من القتلى والجرحى.



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