14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة [14/مارس/2019] محافظات - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة وحجة ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة سبعة آخرين، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف سيارة لمتسوقين عائدين من سوق الهيجة في منطقة خدلان بمديرية مستبا محافظة حجة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.



وأشار المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة لطيران العدوان على منزل غرب بني حسن في مديرية عبس بالمحافظة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على سيارة مواطن بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.



وشن طيران العدوان 10 غارات على مناطق متفرقة في مديرية كتاف .



وفي محافظة الحديدة استهدف الغزاة والمرتزقة بـخمس قذائف هاون وبالرشاشات المتوسطة مزارع المواطنين في مدينة الدريهمي ، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات قرية الزعفران وما جاورها في منطقة كيلو16.



وأفاد المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ20 قذيفة هاون قرية الشعب في مديرية حيس، كما قصفوا بأكثر من 50 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة في مديرية التحيتا.



ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوابقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه حارة الضبياني وفندق الإتحاد وأحياء سكنية من شارع الخمسين بمدينة الحديدة.



وقال المصدر إن طيران العدوان الحربي والتجسسي حلق بكثافة في أجواء مديريات زبيد، التحيتا، الجراحي ، حيس ومدينة الدريهمي.



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