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عمليات علی مواقع لمرتزقة الجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير
[13/مارس/2019]
نجران - سبأ :
 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية علی مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسکري لوکالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات مرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية برشاحة وصحراء البقع بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلی أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مثلث العشة والحماد بعدد من القذائف وإصابات مباشرة.

وفي نجران أيضا نفذ الجيش واللجان الشعبية  عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي برشاحة الغربية بجبهة البقع أسفرت عن السيطرة على عدد من التباب وقتل وجرح عدد من المرتزقة وسبق العملية استهداف مدفعي مكثف.

وأکد المصدر قنص جندي سعودي وخمسة من المرتزقة في الصوح ورشاحة قبالة نجران.

وفي عسير لفت المصدر إلی أن قصفا مدفعيا  استهدف مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

کما أکد المصدر مصرع وإصابة عسكريين سعوديين بعملية هجومية على أحد مواقعهم بمشعل بجيزان.

وأطلقت القوة الصاروخية عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة غرب جبل النار قبالة جيزان.

وذکر المصدر أنه تم قنص ثمانية من مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وشرق جبل الدود في محور جيزان.

سبـأ
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