انطلاق الدورة الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد بذمار (مصحح) [13/مارس/2019] ذمار - سبأ :

انطلقت بمدينة ذمار اليوم دورة الألعاب الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد "تحت شعار الرياضة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، ينظمها مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار بإشراف مكتب الشباب بالمحافظة.



يشارك في الدورة الرياضية التي تستمر حتى 26 أبريل المقبل، بالتعاون مع فروع الاتحادات الرياضية لاعبو محافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الحديدة، عمران والضالع"، في ألعاب كرة القدم، القوى، التاكواندو، الكارتية، الجمباز، الكرة الطائرة، الماراثون والجودو" .



وفي افتتاح البطولة التي حضرها وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف ووكيل محافظة ذمار محمد عبدالرزاق ومدير النشاط الرياضي بوزارة الشباب عصام دريبان والمدرب الوطني أمين السنيني ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل، أشار وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي مباركة قيادة الوزارة لتنظيم البطولة في هذا التجمع الرياضي.



وعبر عن سعادته لحضور افتتاح الدورة الرياضية والمنافسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد في مختلف الألعاب الرياضية .. مشيدا بجهود القطاع الرياضي والشبابي بذمار في تنظيم الدورة.



من جانبه أشار وكيل محافظة ذمار عبدالرزاق إلى أن تنظيم دورة الألعاب الرياضية على كأس الشهيد الرئيس الصماد يأتي تتويجا لصمود الشعب اليمني ومرور أربعة أعوام من الصمود والثبات والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على دعم الشباب والاهتمام برعاية الفعاليات والأنشطة الرياضية وتسخير قدرات الشباب في فيما يخدم الوطن.



وأشاد بجهود مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة واللجنة المنظمة للدورة في الإعداد والترتيب لتنظيم الدورة الرياضية .. مؤكدا أهمية مشاركة الجميع في استقبال الفرق والأندية القادمة من المحافظات والإسهام الفاعل في إنجاح الدورة.



بدوره أشار مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة رئيس اللجنة الإشرافية حسين أحمد الصوفي إلى أن افتتاح الدورة وسط حضور شبابي وجماهيري كبير رسالة لدول العدوان بصمود اليمنيين واستمرار أداء واجباتهم في مختلف الجوانب بما فيها المجال الرياضي.



ولفت إلى أهمية دعم الأنشطة الشبابية والتجمعات الرياضية لصقل مهارات النشء وإبراز قدرات الشباب والمبدعين وتعزيز الوعي بمخططات العدوان وأهمية مواصلة الصمود حتى تحقيق النصر.



وثمن دعم ورعاية قيادة المحافظة والسلطة المحلية للدورة والأنشطة الرياضية والشبابية .. مجددا الترحيب بالحاضرين والأندية والفرق المشاركة في البطولة .



من جانبه أوضح مدير مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار رئيس اللجنة المنظمة للدورة منير الشاهري، أن دورة الألعاب الرياضية الخامسة تتضمن مشاركة 91 فريقا في مختلف الألعاب، منها 12 فريقا في المستوى الأول "محافظات" .



ولفت إلى أن 47 فريقا من إجمالي الفرق المشاركة في المستوى الثاني "هواه ومدراس وحارات" و32 فريقا "براعم سن 14 عاما" .. مثمنا جهود قيادة المحافظة والجهات الداعمة والاتحادات والأندية من كافة المحافظات المشاركة في البطولة.



حضر الافتتاح مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية خالد سيف المقدشي وفرع هيئة الزكاة ماجد التينه والزراعة والري المهندس هلال الجشاري وعدد من نواب مدراء المكاتب وقيادات الاتحادات الرياضية والشبابية .

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