محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة رعاية الأطفال بحجة تحتفي بمرور 55 عام على تواجدها باليمن حجة - سبأ :

احتفلت منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حجة اليوم بمناسبة مرور 55 عام على تواجدها في العمل الإنساني في اليمن.



وفي الاحتفال الذي حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان علي فضائل ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبد الرحمن الملحاني ومدير مكتب التربية والتعليم علي القطيبي وممثلو مكتبي الصحة والهيئة العامة لمياه الريف ...هنأ وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف منظمة رعاية الأطفال بمناسبة مرور أكثر من نصف قرن على عطائها الإنساني الملموس في مجالات الصحة والمياه والغذاء وتوفير سبل المعيشة .



وأشار إلى أهمية دور المنظمة في نقل معاناة أطفال اليمن وما يتعرضون له من حرب إبادة من قبل العدوان السعودي الأمريكي.. معبر عن أمله في استمرار عطاء المنظمة والتوسع في خدماتها وتدخلاتها لدعم الجهود الرسمية المتعلقة بالتخفيف من معاناة أبناء المحافظة .



وأكد الدكتور جحاف حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تواجه سير عمل المنظمة والعمل على تقديم المزيد من التسهيلات التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها.



بدوره أشاد فضائل بالدور الكبير والفعال الذي قامت به المنظمة على واقع الصعيد العملي في مختلف المجالات الإنسانية.



وأكد أن قيادتي المحافظة والهيئة تتابعان الأنشطة والمشاريع والتدخلات التي تقوم بها منظمة رعاية الأطفال بالمحافظة والتي كان لها الأثر الملموس في مختلف مناحي الحياة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



من جانبه ثمن مدير مكتب منظمة رعاية الأطفال بالمحافظة خالد العليمي جهود قيادتي المحافظة ممثلة بالمحافظ هلال الصوفي والهيئة الوطنية ممثلة بمديرها علان فضائل ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والتي كان لها دور كبير في تسهيل مهام المنظمة.



وأشار إلى أن التعاون الفاعل والملوس بين فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومكتب المنظمة أسهم بشكل كبير في تسهيل تنفيذ الأعمال الميدانية للمنظمة الأمر الذي انعكس إيجاباً في توسع المشاريع لتشمل مختلف الجوانب الإنسانية الملامسة لهموم ومعاناة المواطنين بدرجة أساسية.



وقدم العليمي نبذة عن تاريخ منظمة رعاية الأطفال وعملها في اليمن وإنجازاتها التنموية والخدمية بالمحافظة خلال العام 2018م .



وفي ختام الحفل كرمت قيادة المحافظة وقيادة فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث مكتب منظمة رعاية الأطفال بشهادة شكر وعرفان تقديرا لجهوده المتميزة في التخفيف من معاناة كثير من أبناء المحافظة .



كما جرى تكريم الجهات الحكومية بدروع المنظمة تقديرا لجهودها في تسهيل تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية الخاصة بمنظمة رعاية الأطفال .

سبـأ [13/مارس/2019]سبـأ