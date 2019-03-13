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رئيس الوزراء يلتقي مدير شركة النفط
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رئيس الوزراء يلتقي مدير شركة النفط
[13/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي.

وخلال اللقاء أوضح الواحدي الجهود التي تبذلها الشركة لمواجهة احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية .. لافتا إلى تعنت تحالف العدوان وقيامه بمنع دخول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة والصليف رغم حصولها على التراخيص اللازمة من فريق التفتيش الأممي.

وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط إلى التبعات السلبية لهذا العمل غير المشروع للعدوان في حال مواصلته على الحالة التموينية في المستقبل القريب للمشتقات في السوق المحلي.

واثنى رئيس الوزراء على جهود الشركة لمواجهة متطلبات السوق من هذه المواد.

 وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإلزام تحالف العدوان بعدم اعتراض البواخر التي تحمل المشتقات النفطية والمواد الأساسية التي حصلت على تصاريح من فريقها المعني.

واعتبر الدكتور بن حبتور غطرسة العدوان بهذا الشأن عمل مُجَّرم واستخفاف واضح بالأمم المتحدة وفريقها المختص.

سبـأ
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