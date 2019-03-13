محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ صادق علي محسن باشا صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صادق علي محسن باشا عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافلة بالعمل السياسي والاجتماعي .



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى الشيخ نبيل صادق باشا عضو مجلس النواب وإخوانه بمناقب وأدوار الفقيد الوطنية ومواقفه المشرفة وجهوده في المجالين السياسي والاجتماعي.



وأشار إلى أن الفقيد كان هامة وطنية سياسية ونموذج مشرف في كافة تحركاته الداعمة لجهود الإصلاح والتنمية في البلد.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيل الشيخ صادق باشا سياسيا مخضرما ورجل من رجالات الخير والسلام.



وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وإخوانه وكافة أسرته.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".



سبـأ [13/مارس/2019]سبـأ