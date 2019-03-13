ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 09:01:19م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخطوط الجوية الإثيوبية تقرر نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج
قال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأربعاء إن الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك.
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
انطلاق الدورة الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد بذمار
انطلقت بمدينة ذمار اليوم دورة الألعاب الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد "تحت شعار الرياضة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، ينظمها مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار بإشراف مكتب الشباب بالمحافظة.
آخر الأخبار:
الدكتور مقبولي يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ صادق علي محسن باشا
تفقد سير عمل مركز الكوليرا بالمستشفی الجمهوري بالمحويت
اختتام بطولة كرة القدم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد سير عمل مركز الكوليرا بالمستشفی الجمهوري بالمحويت
[13/مارس/2019]
المحويت - سبأ :

نفذ فريق الاستجابة السريعة بمحافظة المحويت اليوم زيارة تفقدية لمركز معالجة أمراض الكوليرا بالمستشفی الجمهوري للإطلاع علی وضع المركز وأحوال المرضی.


وفي الزيارة إستمع الفريق برئاسة مدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش، من الطواقم الطبية المناوبة بالمركز إلی شرح عن سير العمل في معالجة المرضی المصابين بوباء الكوليرا ومستوی الرعاية والعناية بالحالات الوافدة.

وقدم الفريق الطبي إيضاح لفريق الاستجابة عن الصعوبات التي تواجه المركز جراء تزايد حالات الإصابة بالكوليرا والجهود التي تبذل لمكافحة هذا الوباء.

وأشاد مدير مكتب الصحة بما يبذله الطاقم الطبي للمركز والعاملين من جهود في استقبال ومعالجة المرضی المصابين علی مدار الساعة .. منوها بدورهم الإنساني وأدائهم الإيجابي في تغطية الخدمات الطبية الإسعافية لمكافحة الوباء.

ولفت إلی أن فريق الاستجابة السريعة قدم خلال الزيارة عدد من الطرق والوسائل العلاجية الإضافية في إطار جهود ومساعي قيادة وزارة الصحة للقضاء علی وباء الكوليرا والحد من انتشاره خصوصا في المناطق الموبوءة.

وأشار إلی تزويد المركز بأدوية ومستلزمات علاجية إضافية لتغطية إحتياجاته اليومية وكذا تزويده بخيمتين مقدمة من جمعية الهلال الأحمر بفرع المحويت .. مثمنا هذه المبادرة للتخفيف من أعباء ومتطلبات المركز.

وثمن الدكتور حبيش تعاون وجهود قيادة وزارة الصحة وحرصها علی تذليل الصعوبات لمواجهة وباء الكوليرا وتقديم المتاح من الإمكانات لمعالجة حالات الإصابة.

وجدد الدعوة للمنظمات الإنسانية التعاون مع القطاع الصحي ورفده بالمستلزمات والاحتياجات المتواصلة لإنجاح جهود السيطرة علی الوباء الذي يتزايد في مختلف مناطق المحافظة.

وأوصی فريق الاستجابة السريعة برفع الجاهزية والتوسع في عدد الأسًرة وتشغيل زوايا الإرواء بالمناطق الأكثر إصابة بالمرض للتخفيف من الضغط التي تواجهه مراكز معالجة الكوليرا.

وشدد الفريق علی حشد الجهود بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والخيرية ودعوتها لزيارة مراكز معالجة الكوليرا في المحويت والاطلاع علی حجم المعاناة في معالجة المرضی المصابين.

وكانت محافظة المحويت سجلت خلال العام الماضي 31 حالة وفاة و21 ألف و647 مصابا بالكوليرا وسط تقارير تشير إلی تزايد عدد الضحايا بمديريات المحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
الدكتور مقبولي يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ صادق علي محسن باشا
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية برامج وأنشطة المنظمة في القطاع الصحي
مجلس الوزراء يدين مجزرة كشر ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأنها
أمانة العاصمة تشهد مسيرة نسائية حاشدة تندد بجريمة العدوان في كشر
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
وكيل هيئة الزكاة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by