اختتام بطولة كرة القدم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

اختتمت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم بطولة كرة القدم التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمديرية على كأس الشهيد الرئيس صالح الصماد تدشينا لأنشطة أربعة أعوام من الصمود التي تنطلق الأسبوع المقبل في عدة ألعاب رياضية.



وأحرز كأس البطولة التي شارك فيها 26 فريقا يمثلون فرق المديرية، فريق الفاروق إثر تغلبه على فريق الخيال بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل خمسة مقابل خمسة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب 22 مايو بصنعاء.



عقب انتهاء المباراة نوه عضو مجلس الشورى خالد المداني بإقامة الفعاليات الرياضة للشباب بما ينمي مهاراتهم في مختلف المناشط.



فيما أشار أكد مدير مكتب الشباب بالمديرية محمد أبوعسكر إلى أهمية البطولة في تنمية قدرات الشباب والرياضيين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.



وتم في ختام المباراة تكريم فريق الفاروق بكأس الشهيد لعام 2019 وميداليات ذهبية وبدلات رياضية وفريق الخيال بكأس المركز الثاني وميداليات وبدلات وكذا تكريم المتعاونين والمساهمين في إنجاح البطولة.

[13/مارس/2019]سبـأ