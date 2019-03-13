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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 09:01:19م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخطوط الجوية الإثيوبية تقرر نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج
قال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأربعاء إن الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك.
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
انطلاق الدورة الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد بذمار
انطلقت بمدينة ذمار اليوم دورة الألعاب الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد "تحت شعار الرياضة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، ينظمها مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار بإشراف مكتب الشباب بالمحافظة.
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اختتام بطولة كرة القدم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
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  رياضة
اختتام بطولة كرة القدم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
[13/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

اختتمت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم بطولة كرة القدم التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمديرية على كأس الشهيد الرئيس صالح الصماد  تدشينا لأنشطة أربعة أعوام من الصمود التي تنطلق الأسبوع المقبل في عدة ألعاب رياضية.


وأحرز كأس البطولة التي شارك فيها 26 فريقا يمثلون فرق المديرية، فريق الفاروق إثر تغلبه على فريق الخيال بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل خمسة مقابل خمسة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب 22 مايو بصنعاء.

عقب انتهاء المباراة نوه عضو مجلس الشورى خالد المداني بإقامة الفعاليات الرياضة للشباب بما ينمي مهاراتهم في مختلف المناشط.

فيما أشار أكد مدير مكتب الشباب بالمديرية محمد أبوعسكر إلى أهمية البطولة في تنمية قدرات الشباب والرياضيين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

وتم في ختام المباراة تكريم فريق الفاروق بكأس الشهيد لعام 2019 وميداليات ذهبية وبدلات رياضية وفريق الخيال بكأس المركز الثاني وميداليات وبدلات وكذا تكريم المتعاونين والمساهمين في إنجاح البطولة.

سبـأ
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