رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب ناشئو القوى يشارك في بطولة آسيا للقوى في هونغ كونغ الصينية



يشارك المنتخب الوطني لناشئي ألعاب القوى في البطولة الآسيوية الثالثة للقوى بمدينة هونغ كونغ الصينية والتي ستقام خلال الفترة 15-17 مارس الجاري.



ويخوض منتخب ناشئو القوى منافسات البطولة بدعم اللجنة الأولمبية بأربعة لاعبين" جميل الحماطي ، حاشد الجوباني وكذا أسامة اليعري وعبد الله اليعري المحترفان بأندية قطر اللذان سيلتحقان ببعثة المنتخب بقيادة المدرب الوطني فؤاد عباد.



ويشارك اللاعبان جميل الحماطي وأسامة اليعري في منافسات البطولة بسباق 3000 متر، فيما يشارك اللاعب حاشد الجوباني في سباق 2000 متر موانع واللاعب عبد الله محمد اليعري سباق 1500 متر.



يذكر أن لاعبي المنتخب للقوى حققوا المركز الثالث في البطولة العربية للضاحية التي أقيمت بالأردن خلال يناير 2019م.

سبـأ [13/مارس/2019] صنعاء - سبأ :سبـأ