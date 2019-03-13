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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 09:01:19م
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أمانة العاصمة تشهد مسيرة نسائية حاشدة تندد بجريمة العدوان في كشر
[13/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
نددت مسيرة نسائية حاشدة بجريمة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة طلان بمديرية كشر بحجة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلًهم نساء وأطفال.

وفي المسيرة التي نظمت اليوم غرب حديقة الثورة بصنعاء تحت شعار " العدوان .. ينتقم .. من .. حجور" .. رفعت حرائر العاصمة لافتات نددت بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء جرائم العدوان بحق الأطفال والنساء وآخرها جريمة كشر.

وأشارت حرائر أمانة العاصمة في المسيرة التي شاركت فيها عدد من أسر الضحايا الناجين من مجزرة كشر وعدد من القيادات النسوية من الأحزاب والمكونات السياسية، إلى أن ادعاءات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعنية بتكريم المرأة في يومها العالمي، سقطت باستشهاد وجرح العشرات من النساء والأطفال جراء استهدافهم بطائرات العدوان.

وطالبت أحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمنى بالعمل على إيقاف العدوان والجرائم ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وأكدت أن نساء أمانة العاصمة بخروجهن اليوم، يتبرأن من الأفعال الإجرامية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا .

واعتبرت، جريمة استهداف النساء والأطفال في كشر، امتدادا لجرائم الحرب المتواصلة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني منذ أربعة أعوام.

وحمًل بيان صادر عن المسيرة الدول المصدرة للسلاح إلى السعودية ودول العدوان، مسئولية الجرائم التي يرتكبها التحالف بقتل أطفال اليمن ونسائه.

ودعا البيان رجال وقبائل اليمن مساندة الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وجدد البيان مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية باتخاذ مواقف حقيقية تجاه جرائم ومجازر العدوان ووضع حد لأعمال القتل والتدمير واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية .





سبأ
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