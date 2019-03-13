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أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
[13/مارس/2019]
الحديدة -سبأ:
نظم أبناء منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه ومديرية المنصورية بمحافظة الحديدة اليوم، وقفتين قبليتين حاشدتين ، تنديدا بخروقات العدوان ومرتزقته المتواصلة في الحديدة ، وجرائمه اليومية بحق أطفال ونساء اليمن، واخرها في كشر محافظة حجة.

وأعلن المشاركون في الوقفات استمرارهم في مواجهة العدوان ومرتزقته ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى دحر العدوان وتحقيق النصر .

وجددوا العهد لقيادة الثورة بالمضي في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأدانت البيانات الصادرة عن الوقفتين التدخل البريطاني السافر في اليمن ودعمه لقوى العدوان والمرتزقة.. مستنكرين خطوات التطبيع المفصوحة مع الكيان الصهيوني .

وحملت البيانات بريطانيا المسؤولية الكاملة عن تدخلها لإعاقة تنفيذ اتفاق السويد وما يترتب على ذلك من دماء وقتل الأبرياء وتدمير ممتلكات المواطنين و منازلهم.

وأكدت وقوف أبناء المديريتين ومعهم أبناء الشعب اليمني بكل قوه في مواجهة العدوان الذي يستهدف الحديدة وأمنها واستقرارها.

سبأ
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