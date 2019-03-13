محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار صنعاء -سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم بصنعاء مع المدير التنفيذي لكاك الإسلامي التابع لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" عادل محمد الكبسي التمويلات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمزارعين بذمار.



وأشاد المحافظ المقدشي بالتمويلات والتسهيلات التي يقدمها "كاك الإسلامي" للمزارعين لتركيب منظومات طاقة شمسية وبيوت محمية ومعدات زراعية ومشاريع ري وتربية دواجن ونحل.



وأشار إلى أن تنمية القطاع الزراعي والنهوض به مسؤولية كل القطاعات وتتطلب العمل على توفير احتياجات المزارعين.. لافتا إلى أهمية تعزيز التواصل مع المزارعين بما يسهم في تعريفهم بالتمويلات والتسهيلات المتاحة والجهود التي يبذلها كاك الإسلامي في هذا الجانب.



وبين أن محافظة ذمار من المحافظات الزراعية التي تتميز بمناخ مناسب لزراعة مختلف المحاصيل، وذات تربة خصبة ومساحات شاسعة ما يتطلب دعم المزارعين من التمويلات التي تتناسب مع احتياجاتهم.



وأكد استعداد السلطة المحلية دعم جهود كاك الإسلامي في تحفيز المزارعين على الاستفادة من القروض الميسرة التي يقدمها ترجمة للدور المناط ببنك التسليف التعاوني الزراعي في خدمة القطاع الزراعي نظرا لأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والغذاء من الخارج.



بدوره استعرض المدير التنفيذي لكاك الاسلامي التسهيلات المتاحة للمزارعين والمتمثلة في تنفيذ الأنشطة والتمويلات الزراعية.



وأشار إلى أن كاك الإسلامي يعمل على التوسع في تقديم التمويلات التنموية وبما يلبي احتياجات المزارعين.. لافتا إلى أنه يقوم بتقديم تمويلات لمضخات الآبار بالطاقة الشمسية والبيوت المحمية وحراثات ومشاريع ري تقليدية وحديثة وتربية الدواجن والنحل وإنتاج العسل وغيرها من الأنشطة والتمويلات التي تخدم المجتمع.



حضر الاجتماع رئيس قسم التنفيذ في كاك الإسلامي نبيل علي جميل ورئيس قسم التمويل الزراعي نبيل أحمد سعيد.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ