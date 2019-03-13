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مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
[13/مارس/2019]
الحديدة -سبأ:
نظم مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة حفلا فنيا بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الذي يتزامن مع مرور أربع سنوات من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي تحت شعار " سقطرى تنوع وجمال ".

وفي الحفل الذي أقيم بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .. أشار وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر إلى أهمية إحياء اليوم الوطني للبيئة، في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ أربع سنوات .

ولفت إلى أن إحياء هذا اليوم فرصة لاستعراض الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا ومنها قطاع البيئة .

فيما أشار مدير مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالحديدة فتح الجبلي إلى أن إحياء اليوم الوطني للبيئة يتزامن مع مرور أربعة أعوام من الصمود .

ولفت إلى أن البيئة اليمنية تعرضت لتدمير ممنهج من قبل دول العدوان، خاصة البيئة البحرية والمحميات الطبيعية وغيرها في ظل صمت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وأكد انه رغم ظروف العدوان إلا أن الهيئة العامة للبيئة تعمل من أجل الحفاظ على التنوع البيئي في مختلف المحافظات .. مثمنا دعم قيادات الوزارة والسلطة المحلية والهيئة العامة لجهود المكتب بتذليل الصعوبات التي تعترض سيرا العمل.

تخلل الحفل الذي حضره مدير مياه الريف خالد الضحوي ومدير هيئة النقل البري محمد السويدي والقائم بأعمال مدير مديرية الحوك علي باري ونائبا مدير التربية ماجد الشميري وعلي الطبيشي ومدير الأنشطة المدرسية خالد المحويتي، فقرات إنشادية ومسرحيات.

سبأ
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