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دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
[13/مارس/2019]
الحديدة -سبأ:
بدأت بمحافظة الحديدة دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل والتي تنظمها مؤسسة نهضة شباب للتنمية بالمحافظة بمشاركة 30 مشاركاً ومشاركة وبتمويل من منظمة رعاية الأطفال .

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى تعريف المشاركين باتفاقية حقوق الطفل وقضايا الحماية وآلية تشغيل المساحات الآمنة والمعايير الدنيا للمساحات الآمنة وبرتوكول حماية الأطفال.

وذكرت مدير مشروع المساحات بمؤسسة نهضة شباب للتنمية هديل العريقي أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تجويد العمل في المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل من منظمة رعاية الاطفال ويستهدف ثلاث مدارس بمركز المحافظة .

وأشارت إلى أن الهدف من مشروع المساحات الآمنه التخفيف من الآثار المباشرة من تدهور الأوضاع الإنسانية على فئة الأطفال.

وبينت أن المشاركين سيتلقون برنامجاً تدريبا مكثفاً هو خلاصة التجارب الميدانية في المساحات السابقة من أجل أداء أفضل وجودة متناهية في التعامل مع احتياجات الأطفال ومشاكلهم.

ولفتت إلى ان المشروع يأتي ضمن خطة الإستجابة الطارئة التي تنفذه منظمة رعاية الأطفال في الحديدة والذي يستهدف بشكل أساسي الأطفال المتضررين من تدهور الأوضاع الإنسانية وعائلاتهم.

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