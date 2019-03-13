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وكيل هيئة الزكاة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة بأمانة العاصمة
[13/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
تفقد وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف اليوم سير العمل بفرع الهيئة بأمانة العاصمة.

وناقش الوكيل السقاف خلال لقاءه مدير وموظفي مكتب الهيئة بالأمانة ومدراء فروع الهيئة بالمديريات، مستوى الأداء ومدى الانضباط الوظيفي.

وأكد وكيل هيئة الزكاة أهمية اضطلاع مكتب الهيئة بأمانة العاصمة بواجباته باعتباره أحد أهم الفروع على مستوى الجمهورية وأنموذجا يحتذى به .. حاثا العاملين على التعامل بإيجابية مع المكلفين والمجتمع بصورة عامة.

وحث على أهمية إعطاء الأولوية لتحصيل وتنمية الموارد الزكوية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، بما من شأنه تعزيز دور الهيئة وتمكينها من تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على المجتمع وخاصة شريحة الفقراء والمحتاجين.

وأكد الوكيل السقاف حرص قيادة الهيئة على دعم فروعها ومكاتبها وتذليل الصعوبات التي تواجهها لتحسين الأداء .. مشددا على عدم التهاون إزاء المقصرين في أعمالهم.

من جانبه نوه مدير فرع الهيئة بأمانة العاصمة عصام جارالله بجهود قيادة الهيئة في تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل .. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع وتعزيز العمل بما يتناسب مع مكانة هذه الفريضة الدينية وأهميتها دينيا واقتصاديا .

وطالب قيادة الهيئة بضرورة استكمال نظام الربط الآلي لما له من دور في تطوير العمل وتعزيز مستوى الأداء.

سبأ
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