ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 07:25:39م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
آخر الأخبار:
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان بصعدة
[13/مارس/2019]
صعدة -سبأ:
دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي بتوزيع أجهزة ومعدات إذاعة مدرسية على عشر مدارس، مقدمة من مؤسسة الزهراء التنموية.

يأتي هذا التدشين الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الرحمن الظرافي ومدير مكتب حقوق الإنسان رئيس مؤسسة الزهراء التنموية علي المتميز، في تعزيز الصمود ودعم العملية التعليمية بمديريات رازح وحيدان وسحار الصفراء وآل سالم وساقين وغمر.

إلى ذلك دشن محافظ صعدة ومعه مدير صندوق النظافة والتحسين محمد البعداني ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ناصر حربان، اليوم موسم التشجير للعام الجاري بغرس شجرة الصمود للعام الرابع ضمن موسم التشجير الذي يستهدف غرس ألفين و19 شتلة.

وأكد المحافظ عوض أهمية الاستعداد لإحياء ذكرى أربعة أعوام من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان بالتزامن مع مواصلة التحشيد والتعبئة للجهات .

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
وكيل هيئة الزكاة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة بأمانة العاصمة
لقاء ووقفة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة للتنديد بجريمة كشر ( مصحح )
مناقشة الأوضاع الإنسانية بالحديدة مع شركاء العمل الإنساني
وقفات بمدارس جبل المحويت بمرور أربعة أعوام من الصمود
مناقشة ترتيبات إجراءات الانتخابات النيابية بالدائرة 289 بعمران
تدشين فعاليات الصمود في الخبت بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by