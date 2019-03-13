محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان بصعدة صعدة -سبأ:

دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي بتوزيع أجهزة ومعدات إذاعة مدرسية على عشر مدارس، مقدمة من مؤسسة الزهراء التنموية.



يأتي هذا التدشين الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الرحمن الظرافي ومدير مكتب حقوق الإنسان رئيس مؤسسة الزهراء التنموية علي المتميز، في تعزيز الصمود ودعم العملية التعليمية بمديريات رازح وحيدان وسحار الصفراء وآل سالم وساقين وغمر.



إلى ذلك دشن محافظ صعدة ومعه مدير صندوق النظافة والتحسين محمد البعداني ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ناصر حربان، اليوم موسم التشجير للعام الجاري بغرس شجرة الصمود للعام الرابع ضمن موسم التشجير الذي يستهدف غرس ألفين و19 شتلة.



وأكد المحافظ عوض أهمية الاستعداد لإحياء ذكرى أربعة أعوام من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان بالتزامن مع مواصلة التحشيد والتعبئة للجهات .

سبأ [13/مارس/2019]سبأ