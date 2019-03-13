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  محلي
لقاء ووقفة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة للتنديد بجريمة كشر ( مصحح )
[13/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
نظم المجلس المحلي والمكتب الإشرافي بمديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم لقاء للجان الحشد والتعبئة للتنديد بمجزرة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية كشر والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال.

وفي اللقاء، الذي حضره وكيلا أمانة العاصمة علي القفري وقناف المراني ورئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي بالأمانة ناجي السلامي .. أشار أمين العاصمة حمود محمد عُباد إلى أن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، تجاوزت المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن جرائم العدوان منذ أربع سنوات لن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً وثباتاً وصموداً أمام همجية العدوان وغطرسته.

وأشاد أمين العاصمة بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات وملاحم وانتصارات ضد دول العدوان ومرتزقته.. مثمناً تضحيات أبناء مديرية السبعين في مختلف الميادين .

فيما استنكرت كلمات عن أبناء محافظة إب والمناطق الوسطى نصر الشاهري وعضو المكتب الإشرافي بمديرية السبعين أحمد السراجي، الصمت الدولي المطبق إزاء جريمة كشر وكافة المجازر بحق الشعب اليمني والتي يندى لها جبين الإنسانية.

حضر اللقاء مدير مديرية السبعين محمد ناجي وأعضاء محلي المديرية وعدد من المشائخ والوجهاء.

إلى ذلك نظم أبناء مديرية السبعين وقفة احتجاجية تنديداً بجريمة العدوان الأمريكي السعودي بحق النساء والأطفال بمديرية كشر محافظة حجة.

وفي الوقفة، التي حضرها رئيس مجلس التلاحم القبلي بالأمانة ناجي السلامي .. نددت كلمتا عبدالرحمن الحسني ومدير مديرية السبعين محمد ناجي بما ارتكبه تحالف العدوان من جريمة بحق أبناء مديرية كشر راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء.

ودعا بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية قبائل اليمن رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعاً عن الوطن.

سبأ
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