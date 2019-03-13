ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 07:25:39م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
آخر الأخبار:
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الأوضاع الإنسانية بالحديدة مع شركاء العمل الإنساني
[13/مارس/2019]
الحديدة-سبأ:
نظمت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم لقاء تشاوريا لشركاء العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الحديدة نتيجة العدوان والحصار.

وخلال اللقاء الذي حضره مدراء المكاتب التنفيذية الخدمية وممثلو المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، استعرض رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد حليصي ووكيلا المحافظة علي قشر وعبد الجبار أحمد محمد، الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به المحافظة جراء العدوان والحصار والذي تسبب في توقف معظم الخدمات الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي وتأثر القطاع الصحي بشكل مباشر.

وأشادوا بدعم شركاء العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة والذي ساهم وبشكل ملموس في التخفيف من آثار العدوان والحصار من خلال برامج الإغاثة الإنسانية التي تبنتها، ودعم بعض الخدمات كالمياه والنظافة والصحة والتعليم.

وطالبوا المنظمات بتوسيع أنشطتها الإنسانية لتشمل الخدمات الضرورية المتعلقة بحياة المواطنين والنازحين وخاصة توفير الكهرباء في فصل الصيف والعمل على استمرار ضخ المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والعلاجية للمرافق الصحية بالمحافظة ومديرياتها، وترميم وصيانة عدد من الطرق الضرورية والهامة كطريق الصليف المراوعة وتنفيذ بنى تحتية لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية بمركز المحافظة .

وأكد حليصي وقشر وعبد الجبار أهمية إلتزام شركاء العمل الإنساني بما جاء في خطة الاستجابة السريعة، واستغلال المبالغ المرصودة في برامج تعود بالنفع على سكان المحافظة ومديرياتها.

وأعربوا عن الأمل في قيام المنظمات بدور إنساني سريع لإنهاء الوضع المأساوي في مدينة الدريهمي التي يحاصرها العدوان منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي اللقاء استعرض مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي تقريرا عن أوضاع النازحين في المحافظة.. حيث أشار التقرير إلى أن عدد النازحين داخليا بلغ 60 ألف أسرة .. لافتا إلى أن هناك عدد من النازحين إلى المحافظة من محافظة حجة.

كما استعرض التقرير خطة الاستجابة الطارئة على مستوى كل مديرية من مديريات المحافظة ونوع المساعدة المقدمة مع نسبة التدخل ونسبة الإحتياج المتبقي والقائم في أوساط النازحين.

من جانبهم استعرض ممثلو المنظمات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة أهم التدخلات والمشاريع الإنسانية والإغاثية والخدمية والتنموية والصحية المقدمة للمواطنين والنازحين والطفولة والأمومة خلال العام الماضي.

وأكدوا أن هذا الدعم والتمويل سيتواصل خلال العام الحالي ٢٠١٩م وسيتم توسيعه ليشمل المزيد من المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية والصحية ومنها توفير الدعم لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وغيره من الدعم الفني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
وكيل هيئة الزكاة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة بأمانة العاصمة
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان بصعدة
لقاء ووقفة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة للتنديد بجريمة كشر ( مصحح )
وقفات بمدارس جبل المحويت بمرور أربعة أعوام من الصمود
مناقشة ترتيبات إجراءات الانتخابات النيابية بالدائرة 289 بعمران
تدشين فعاليات الصمود في الخبت بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by