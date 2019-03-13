محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات بمدارس جبل المحويت بمرور أربعة أعوام من الصمود المحويت -سبأ:

نظمت في عدد من مدراس مديرية جبل المحويت اليوم وقفات بمرور أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان .



واستنكر المشاركون في الوقفات التي أقيمت بمدارس النصر في بيت غراد والنصر في سوق الأحد والثلاثاء في محضه والنصر في الطلال، استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إزاء جرائم العدوان وما يفرضه من حصار على الشعب اليمني.



وأكدوا أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.



وطالبوا مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار.. مؤكدين الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ