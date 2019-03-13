محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات إجراءات الانتخابات النيابية بالدائرة 289 بعمران عمران -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان اليوم، الترتيبات للانتخابات النيابية بالدائرة الشاغرة 289 بمديرية عيال سريح.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس اللجنة الإشرافية نجيب العمراني ومدير فرع اللجنة العليا للانتخابات إبراهيم النغاشي، تقرير عن المهام والأعمال المتعلقة باللجنة الإشرافية واللجنة الأصلية خلال فترة استقبال المرشحين وفق الجدول الزمني المحدد لها ابتداء من 14 وحتى 23 مارس يليها فترة الفصل في الطلبات المقدمة.



وأشار المحافظ إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن .. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على التعاون الكامل وتسهيل مهام اللجنتين الإشرافية والأصلية وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.



ولفت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ستعمل على تذليل أي صعوبات قد تعترض العملية الانتخابية.



وشدد المحافظ جعمان على ضرورة استيفاء البيانات المتعلقة بالمرشحين والعمل بوتيرة عالية لإنجاح الانتخابات وضمان سيرها في كافة المراكز بالدائرة الانتخابية الشاغرة بشكل طبيعي والالتزام بالتعليمات المعدة من اللجنة العليا للانتخابات.



فيما تطرق رئيس اللجنة الإشرافية إلى الخطط المزمنة لعمل اللجان التي ستنفذ في إطار التحضير للانتخابات.. داعيا منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والإعلاميين للرقابة على سير العملية الانتخابية بالدائرة الشاغرة.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ