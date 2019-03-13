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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 07:25:39م
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  محلي
تدشين فعاليات الصمود في الخبت بالمحويت
[13/مارس/2019]
المحويت-سبأ:
دشنت بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم فعاليات توعوية بمرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

حيث نظمت مدرسة أروی للبنات بمنطقة المرواح فعالية بهذه المناسبة تضمنت فقرات متنوعة وكلمات عكست صمود طالبات ومعلمات المدرسة وتجديد رفض الوصاية علی اليمن ومطالبة العالم الصمت بإدانة ما يتعرض له اليمنيين من عدوان وحصار.

إلی ذلك أقامت مدرسة العهد الجديد فعالية دعت فقراتها وكلماتها إلى المشاركة والاحتشاد في فعالية 26 المركزية لإيصال صوت اليمنيين لكل أحرارالعالم والمطالبة بوقف العدوان وجرائم الحرب الممنهجة.

كما نددت وقفة احتجاجية بمدرسة النجاح في عزلة عبس بحضور مدير المديرية أحمد الولي بانحياز الموقف الدولي واستمرار تواطؤ المنظمات الحقوقية مع العدوان..مؤكدة مواصلة الصمود الشعبي في وجه العدوان.

فيما استعرضت أمسية ثقافية نظمها المجلس المحلي في عزلة عبس أهمية إحياء فعاليات اربعة اعوام من الصمود لتأكيد الثبات ورفض مشاريع الوصاية والتمزيق واحتلال وتدمير اليمن.

وحثت كلمات الأمسية على الاستمرار في الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تطهير الوطن من دنس الغزاة والمعتدين.

حضر الفعاليتان والأمسية مسئول الوحدة السياسية علي عبدالكريم وعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومسئول وحدة التعليم الجامعي بالمحافظة الدكتور خالد القزحي ومدير المديرية أحمد الولي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ ومسئولي التحشيد.


سبأ
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