محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة في تشييع شهداء مجزرة العدوان بكشر صنعاء -سبأ:

دعت اللجنة المنظمة للتشييع، إلى المشاركة الواسعة في تشييع شهداء مجزرة العدوان الأمريكي السعودي بمديرية كشر بمحافظة حجة، الساعة العاشرة من صباح غدا الخميس بعد الصلاة عليهم في الجامع الكبير في الروضة بأمانة العاصمة.



وأكدت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة الجماهيرية في التشييع لشهداء مجزرة طيران العدوان في كشر والتي يندى لها جبين الإنسانية.



وأشارت إلى أن التشييع الذي سيقام غدا لجثمانين شهداء مجزرة كشر سيمثل رسالة للعالم بما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر وحشية بحق الأطفال والنساء.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ