مناقشة الجوانب المتصلة بالمخططات العمرانية بمدينة عمران [13/مارس/2019] عمران -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتصلة بإنزال المخططات المتبقية لوحدات الجوار بعاصمة المحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة أمين فراص ومحمد المتوكل وحسن الأشقص ومدراء فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأشغال ومديرية عمران، تقريرا هيئة الأراضي ومكتب الأشغال حول الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجة الإختلالات والمخالفات الخاصة بالتخطيط العمراني.



كما تم استعراض الخرائط والإسقاطات الجوية للمخططات العمرانية المعدة من إدارة التخطيط بمكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتقارير اللجنة المكلفة بإزالة المخالفات العمرانية.



وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية إنزال المخططات الجديدة لوحدات الجوار الخاصة بعاصمة المحافظة والمديريات المؤهلة للتخطيط العمراني والحضري .. مشدداً على ضرورة استكمال إزالة المخالفات والبناء العشوائي.



ولفت إلى أهمية إعداد خطة لشق وفتح الشوارع بموجب مخطط وحدات الجوار بالمناطق حديثة الإنشاء بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية.



ووجه بتفعيل التفتيش الميداني وتحديد مناطق البناء العشوائي وإزالة المخالفات ومنع أي بناء جديد وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة .. مؤكدا ضرورة منع أي تجاوزات للمخططات بما يسهم في الحد من البناء والتوسع العشوائي والحفاظ على ممتلكات الدولة.

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