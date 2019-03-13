ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 07:25:39م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
آخر الأخبار:
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الجوانب المتصلة بالمخططات العمرانية بمدينة عمران
[13/مارس/2019] عمران -سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتصلة بإنزال المخططات المتبقية لوحدات الجوار بعاصمة المحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة أمين فراص ومحمد المتوكل وحسن الأشقص ومدراء فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأشغال ومديرية عمران، تقريرا هيئة الأراضي ومكتب الأشغال حول الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجة الإختلالات والمخالفات الخاصة بالتخطيط العمراني.

كما تم استعراض الخرائط والإسقاطات الجوية للمخططات العمرانية المعدة من إدارة التخطيط بمكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتقارير اللجنة المكلفة بإزالة المخالفات العمرانية.

وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية إنزال المخططات الجديدة لوحدات الجوار الخاصة بعاصمة المحافظة والمديريات المؤهلة للتخطيط العمراني والحضري .. مشدداً على ضرورة استكمال إزالة المخالفات والبناء العشوائي.

ولفت إلى أهمية إعداد خطة لشق وفتح الشوارع بموجب مخطط وحدات الجوار بالمناطق حديثة الإنشاء بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية.

ووجه بتفعيل التفتيش الميداني وتحديد مناطق البناء العشوائي وإزالة المخالفات ومنع أي بناء جديد وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة .. مؤكدا ضرورة منع أي تجاوزات للمخططات بما يسهم في الحد من البناء والتوسع العشوائي والحفاظ على ممتلكات الدولة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
وكيل هيئة الزكاة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة بأمانة العاصمة
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان بصعدة
لقاء ووقفة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة للتنديد بجريمة كشر ( مصحح )
مناقشة الأوضاع الإنسانية بالحديدة مع شركاء العمل الإنساني
وقفات بمدارس جبل المحويت بمرور أربعة أعوام من الصمود
مناقشة ترتيبات إجراءات الانتخابات النيابية بالدائرة 289 بعمران
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by