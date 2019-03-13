ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 07:25:39م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
آخر الأخبار:
أبناء بيت الفقيه والمنصورية في الحديدة ينددون بخروقات وجرائم العدوان
مناقشة التمويلات التي يقدمها كاك الاسلامي للمزارعين بذمار
مكتب حماية البيئة بالحديدة يحتفل باليوم الوطني للبيئة
دورة تدريبية حول إدارة المساحات الصديقة للطفل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
كولشرايبر ينهي مشوار ديوكوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس
[13/مارس/2019] لوس أنجلس ـ سبأ:
تلقى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم صدمة بخروجه من منافسات بطولة إنديان ويلز حيث تغلب عليه الألماني فيليب كولشرايبر ضمن منافسات الدور الثالث.

وتلقى ديوكوفيتش بذلك الهزيمة الثانية له هذا الموسم، حيث توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وكانت الهزيمة الوحيدة السابقة لديوكوفيتش في الموسم الحالي، في الدور قبل النهائي لبطولة قطر المفتوحة، أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.

وصعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى دور الستة عشر بفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6 / 3 و6 / 1.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
مانشستر سيتي يفوز على شالكه في دوري الأبطال بنتيجة كبيرة
دوري أبطال أوروبا : يوفنتوس الى دور الثمانية على حساب أتلتيكو مدريد
تواصل منافسات بطولة الثريا للتنس في فٸة الزوجي بصنعاء
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
رواد الحركة الرياضية بإب يكرمون أسرة الفقيد الدكتور الحميدي
عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد
انطلاق بطولة الثريا الأولى للتنس في فئة الزوجي بصنعاء
فيدرر يفوز بمباراته الأولى في إنديان ويلز
تأهل دجوكوفيتش للدور الثالث في بطولة انديان ويلز للتنس
ليفربول يفوز على بيرنلي 4-2 ويواصل ملاحقة سيتي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by