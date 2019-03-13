كولشرايبر ينهي مشوار ديوكوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس [13/مارس/2019] لوس أنجلس ـ سبأ:

تلقى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم صدمة بخروجه من منافسات بطولة إنديان ويلز حيث تغلب عليه الألماني فيليب كولشرايبر ضمن منافسات الدور الثالث.



وتلقى ديوكوفيتش بذلك الهزيمة الثانية له هذا الموسم، حيث توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.



وكانت الهزيمة الوحيدة السابقة لديوكوفيتش في الموسم الحالي، في الدور قبل النهائي لبطولة قطر المفتوحة، أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.



وصعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى دور الستة عشر بفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6 / 3 و6 / 1.

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