محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية بالبيضاء تضبط عدد من عناصر تنظيم القاعدة البيضاء -سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء عدد من العناصر الإجرامية التابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه العناصر كانت تقوم بزرع العبوات المتفجرة في الأماكن والطرق العامة بهدف إقلاق الأمن والسكينة في المحافظة.



وذكر المصدر أن الإعلام الأمني وزع تسجيلا مصورا لاعترافات عدد من تلك العناصر، تحدث فيها أحدهم عن قيامه بزرع عدد من العبوات الناسفة بأماكن عامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إبطال معظمها قبل إنفجارها .



ووفقا للمصدر فإن إحد المضبوطين اعترف بمراقبته لبعض الشخصيات الإجتماعية المقاومة للعدوان أو الرافضة له وتحديد أماكن تواجدها .

سبأ [13/مارس/2019]سبأ