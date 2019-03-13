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لقاء مجتمعي بذمار يناقش سبل تحسين الأداء المروري
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لقاء مجتمعي بذمار يناقش سبل تحسين الأداء المروري
[13/مارس/2019]
ذمار-سبأ:
نظم مركز أبجد للدراسات والتنمية وجمعية الملاذ لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الزهراء بالتعاون مع منظمة شركاء اليمن اليوم لقاء مجتمعي لمناقشة الأداء المروري بمدينة ذمار ومتطلبات تطويره.

وخلال اللقاء أشار وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق إلى أهمية تبني القضايا المرورية في إطار عاصمة المحافظة ووضع الحلول المناسبة للحد من الإزدحامات وتسهيل حركة سير المركبات والمشاة .

وأكد أهمية انتظام وتسهيل حركة المرور بمدينة ذمار باعتبارها نقطة عبور إلى معظم المحافظات .. مستعرضا انجازات السلطة المحلية في إزالة المخالفات من الشوارع الرئيسة كونها أهم مسببات الازدحام وعرقلة حركة المرور.

وأشاد الوكيل عبدالرزاق بجهود مركز أبجد وجمعيتي الملاذ والزهراء ومنظمة شركاء في تنظيم اللقاء..لافتا إلى أهمية أن يسهم بمخرجاته في تحسين الأداء المروري من خلال تقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتنظيم حركة السير.

فيما أوضح مدير مركز أبجد فؤاد النهاري أن اللقاء يأتي ضمن مشروع جسور الحوار وبناء التوافق بمشاركة 32 شخصية من المجتمع المدني وعدد من الجهات الحكومية المعنية والسلطة المحلية وخطباء وقيادات نسوية.

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء تشخيص واقع النظام المروري بعاصمة المحافظة ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة للحد من الاختناقات المرورية انطلاقا من كون السلامة المرورية مسؤولية جماعية .

واستعرض اللقاء تقرير حول مشكلة الاختناقات المرورية بالمدينة وأسباب الحوادث والأضرار البشرية والمادية جراء عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية .

وخرج اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض بعدد من التوصيات منها أهمية إدراج القضية المرورية ضمن قضايا التنمية الحساسة، وتحديد مواقف السيارات وباصات الأجرة في كافة الشوارع، ووضع إشارات مرورية أمام المدارس والمستشفيات وخطوط عند التقاطعات والشوارع الفرعية.

حضر اللقاء مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي وأمين عام المجلس المحلي بمديرية مغرب عنس عبدالولي العفيري ونائبا مدير مكتب الأشغال المهندس محمد المنقذي ومحمد عبدالرزاق .


سبأ
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