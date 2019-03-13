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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 05:36:29م
المجلس السياسي الأعلى يبارك وأد الفتنة في حجور بحجة
بارك المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، انتصارات الجيش واللجان الشعبية ووأد الفتنة في حجور بمديرية كشر محافظة حجة.
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
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ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
[13/مارس/2019]
نيويورك – سبأ:
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد نشر مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التحلي بالصبر تجاه رفع أسعار الفائدة مجددا، بينما صعد سهم بوينج للمرة الأولى في ثلاثة أيام منذ حادث تحطم إحدى طائراتها في إثيوبيا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 82.57 نقطة أو 0.32 بالمائة إلى 25637.23 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.26 نقطة أو 0.30 بالمائة إلى 2799.78 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 30.35 نقطة أو 0.40 بالمائة إلى 7621.38 نقطة.

سبأ
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