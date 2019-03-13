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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 05:36:29م
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  محلي
وزير التربية يلتقي الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال
[13/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
التقى وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم بصنعاء الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال كارولين مايلز.

ناقش اللقاء بحضور رئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي ونائب رئيس البرامج الدولية للمنظمة دايفيد بارث، آليات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق الجانبان إلى الآليات الكفيلة بتحييد التعليم والمنشآت التعليمية من الاستهداف المباشر للطيران أو استخدامها كثكنات عسكرية بالإضافة إلى إمكانية إسهام المنظمة في تحريك مجتمع المانحين لدعم مشاريع وبرامج التعليم في اليمن وفقا لأولويات واحتياجات الوزارة.

وفي اللقاء لفت وزير التربية إلى الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم جراء إستهداف العدوان المباشر للمنشآت التعليمية، وهو ما يتطلب إيصال صورة عن حجم هذه الأضرار للمجتمع الدولي والمانحين.

فيما أكدت الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال، سعي ا لمنظمة لزيادة دعم قطاع التعليم من خلال نقل احتياجاته لمجتمع المانحين .

سبأ
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