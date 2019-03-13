الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يفوق التوقعات في يناير [13/مارس/2019] بروكسل ـ سبأ:



أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الانتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات بفضل مساهمة قوية بشكل رئيسي من الطاقة ورغم انخفاض الإنتاج في ألمانيا.







وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الانتاج في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 1.4 بالمائة على أساس شهري في يناير كانون الثاني فيما سجل انخفاضا نسبته 1.1 بالمائة على أساس سنوي.







وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة الإنتاج بنسبة واحد بالمائة على أساس شهري و تراجعا سنويا بنسبة 2.1 بالمائة.







وتأثرت نتائج يناير بصفة أساسية بزيادة إنتاج الطاقة 2.4 بالمائة علي أساس شهري وأربعة بالمائة على أساس سنوي بما عوض أثر النتائج الضعيفة لإنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية.







وجاءت الزيادة في الإنتاج رغم التراجع في ألمانيا أكبر اقتصاد في التكتل.

سبأ