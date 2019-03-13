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وزارة الداخلية: 38 ألف و574 إنجازا أمنيا منذ بداية العدوان
[13/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية حققت 38 ألف و574 إنجازا أمنيا منذ بداية العدوان توزعت ما بين ضبط جرائم جنائية وخلايا إجرامية تابعة للعدوان وعصابات منظمة وإحباط عمليات انتحارية وتكفيك عبوات ناسفة وغيرها.

وأوضحت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء لاستعرض الإنجازات الأمنية التي حققتها الوزارة والأجهزة الأمنية خلال أربع سنوات من العدوان، عدد الجرائم التي تم إفشالها قبل وقوعها أو ضبطها مرتكبيها.

وبينت أن أربعُ سنواتٍ تمَ خلالها كشف وإفشال 273 مخططاً لتحالفِ العدوانِ وأدواتهِ استهدفت الجبهةِ الداخلية بالإضافة إلى إفشال 33 عمليةً انتحاريةً ومفخخة وإحباطُ 63 عمليةً إجراميةً لاستهدافِ قياداتٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ وشخصياتٍ اجتماعيةٍ مناهضةٍ للعدوان.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان تلاه مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد محمد بن محمد الآنسي، إلى أنه تم خلال الأربعُ السنواتٍ تفكيكُ وإبطالُ ألف و397 عبوةً ناسفةً زرعت في عدة أماكنَ .

وتطرق البيان إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من إنجازات في تأمينِ الطرقِ وحراسةِ المنشآتِ ، وحمايةِ المؤسساتِ العامةِ وحفظِ الأمنِ والاستقرار، ومنها القضاء على عناصر بالبيضاء متخصصة في جرائمِ الذبحِ والتفجيراتِ والانتهاكات.

واستعرض البيان النجاحات الأمنية في إفشال مخططات العدوانِ ومؤامراته الموجهةِ لإفسادِ الداخلِ، وتفكيكِ وضبطِ العديدِ من شبكاتِ الدعارةِ وخلايا السرقاتِ والنهبِ المدعومة من قبل العدوان بهدفِ نشرِ الفوضى وزعزعةِ الاستقرارِ الأمني، وكذا ضبط أكثر من 57 طنا من الحشيش المخدر و 290 ألف من حبوبِ المخدراتِ و210 كيلو من مخدراتِ الهيروين الخام.

وأرجع البيان ما تحققَ من إنجازاتٍ أمنيةٍ إلى المقوماتِ والعواملِ الأساسيةِ وعلى رأسها توفرُ الإرادةِ السياسيةِ والتكاملُ والتنسيقُ والانسجامُ بين الأجهزةِ الأمنيةِ وتعاون المجتمع مع رجال الأمن .

كما أرجع البيان النجاحات الأمنية إلى عدم تدخل أي طرف في مهام الأجهزة الأمنية وخطواتُ التصحيحِ الأمني التي تمت خلال الأربع السنوات الماضية وتطهيرِ صنعاءَ والبيضاءَ والعديدِ من المحافظاتِ من أدواتِ وعناصرِ الإجرامِ والاغتيالاتِ وخلايا التفجيراتِ والعناصر التكفيرية، صنيعة أجهزةُ المخابراتِ الأمريكيةِ وفروعُها في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أن الجهوزية والإمكانات والقدرات الأمنية وصلت اليوم إلى مستوى متقدم أكثر من أي وقت مضى، وأن الخبرات والمهارات والإمكانات الأمنية تزداد تطورا وتوسعا متجاوزة ما يتخيله العدو .

ونوهت وزارة الداخلية بدعم قائد الثورة واهتمامه بالأجهزة الأمنية وحرصه على الارتقاء بالعمل الأمني وتطويره وبناءه وكذا دور رئيس المجلس السياسي الأعلى واهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لسير العمل الأمني في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وثمن البيان جهود المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق الإنجازات الأمنية.

واعتبرت وزارة الداخلية، الإنجازات الأمنية ثمرة من ثمار وعي أبناء اليمن وتضحياتهم في مواجهة العدوان ومرتزقته وأدواته الإجرامية.

وجدد البيان التأكيد على المضي قُدُماً في ميادينِ العملِ الأمني وبذلِ الجهود لاستمرارِ تحقيق الإنجازاتِ الأمنيةِ والتصدي للعدوانِ وأدواتهِ الإجراميةِ، بما يدعم ويعزز من الدور البطولي للجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.

وأكد استمرار يقظة رجال الأمن في صد أي محاولة تستهدف إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة .

سبأ
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