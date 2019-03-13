محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يدين جريمة العدوان في كشر بحجة صنعاء -سبأ:

أدان مجلس النواب بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان في مديرية كشر بمحافظة حجة وراح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وجريحا من النساء والأطفال.



واعتبر مجلس النواب هذه الجريمة امتدادا لجرائم الحرب المتواصلة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب اليمني منذ أربع سنوات.



وأشار إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم، تؤكد إمعان العدوان في استهداف المدنيين وسفك الدم اليمني .. لافتا إلى أن هذه الجريمة تضاف لجرائم الإبادة الجماعية التي سيحاسب عليها تحالف العدوان عاجلا أو آجلا كونها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



وجدد مجلس النواب المطالبة بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم دول العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدا أن هذه الجريمة لن تزيد الشعب اليمني بكل فئاته إلا ثباتا وتماسكا لمواجهة تحالف دول العدوان وجرائمه.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ