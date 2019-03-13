محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يدين إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى صنعاء -سبأ:

أدان مجلس النواب واستنكر بشدة اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى وإغلاق أبوابه والإعتداء على من فيه وإعتقال عدداً من الرجال والنساء وإشاعة أجواء من الخوف في صفوف النساء والأطفال.



ورأى مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، أن ما يجري في الأقصى المبارك من ضرب للأطفال والنساء والمرجعيات الدينية عملاً إرهابيا جبانا ينبغي على قوات الإحتلال الكف عن هذه الجرائم بحق الفلسطينيين.



وحذر البيان من التداعيات التي يتسبب بها التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة.



ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الأقصى المبارك نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين.



وأشار مجلس النواب إلى أهمية إحترام الشعائر الدينية والحقوق المكفولة للشعب الفلسطيني .. معبرا عن تضامن الشعب اليمني مع نضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه في بناء دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ