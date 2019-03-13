محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة العليا للانتخابات تعقد اجتماعها الدوري صنعاء -سبأ:

عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد عبد الله السالمي.



ناقشت اللجنة في الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذت بخصوصها القرارات اللازمة.



كما ناقش الاجتماع التقارير المرفوعة من اللجان الإشرافية والأصلية في المحافظات والدوائر التي ستجرى فيها انتخابات ملء المقاعد البرلمانية الشاغرة 2019م، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الأصلية من يوم غدا استقبال طلبات الترشح للانتخابات.



وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.



حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد العزير ورئيس قطاع الشئون الفنية القاضي غالب ثابت صلاح ورئيس قطاع الشئون القانونية المكلف بقطاعي شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقطاع التخطيط والإحصاء والدراسات والبحوث القاضي علي سعيد الصامت ورئيس قطاع العلاقات الخارجية والمكلف بقطاعي الإعلام والمرأة القاضي محمد بازي والأمين العام للجنة العليا للانتخابات محمد الجلال.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ