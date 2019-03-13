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مناقشة سير العملية التعليمية في مديرية المخادر بإب
[13/مارس/2019]
إب -سبأ:
ناقش لقاء تربوي موسع بمديرية المخادر محافظة إب برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التعليم عبد الفتاح غلاب ، سير العملية التعليمية واحتياجاتها خلال الفصل الدراسى الثاني .

واستعرض اللقاء بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي ومدراء المدارس بالمديرية، جهود تفعيل الأنشطة والإذاعات المدرسية، وغرس قيم الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات.

وتطرق اللقاء إلى الاجراءات الكفيلة بمتابعة وتقييم أداء العمل المدرسي و الإشكاليات التي تعرقل العملية التعليمية وسبل معالجتها.

و ثمن وكيل المحافظة ومدير مكتب التربية صمود التربويين في جبهة التعليم رغم الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وتوقف الرواتب .

وأكدا أهمية هذه اللقاءات للقيادة التربوية والتعليمية ومدراء المدارس والتي تتزامن مع انتهاء أربعة أعوام من العدوان علي اليمن .

ونوه غلاب والغزالى الى أن مسؤولية التربويين والتربويات في ظل هذه الاوضاع العصيبة تقتضي تحصين الطلاب والطالبات من الافكار الهدامة وتنشئتهم التنشئة الصالحة وذلك من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية والثقافية المناهضة للعدوان.

حضر اللقاء الموسع مدير المديرية نبيل العواضي و مدير التعليم الأهلي بالمحافظة الدكتور عارف القادري ومدير التربية بالمخادرعادل قعشة .

من جهة أخرى تفقد وكيل المحافظة غلاب ومدير التربية الغزالي مدرارس17يوليو و الشهيد على عبدالله عنان ومجمع خوله ومدرسة الخنساء .

وأطلع غلاب على مستوى العملية التعليمية والا نضباط الوظيفي ومدى الألتزام بالتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة الترببة ومكتبها بالمحافظة.

سبأ
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