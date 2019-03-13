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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 05:36:29م
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  عربي ودولي
بريطانيا تعلق استخدام طائرة بوينج 737 ماكس بعد حادث الطائرة الإثيوبية
[13/مارس/2019]
لندن ـ سبأ:
أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية اليوم حظر استخدام طائرات من طراز بوينج 737 ماكس من " الوصول والمغادرة أو التحليق في المجال الجوي البريطاني" .

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان لها إنها اتخذت هذا " الإجراء الاحترازي" بسبب عدم توافر معلومات، مضيفا " الحظر سوف يستمر لحين إشعار آخر".

وقد لقي 157 شخصا حتفهم وهم جميع من كانوا على متن الطائرة إثر تحطم طائرة بوينج 737 ماكس 8 الأحد الماضي، عقب إقلاعها من أديس ابابا بفترة قصيرة.

وكانت طائرة من نفس الطراز قد تحطمت في اكتوبر الماضي في بحر جاوة قبالة إندونيسيا عقب إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 89 شخصا.

وقد علقت عدة دول أخرى استخدام هذا الطراز من الطائرات.

سبأ
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