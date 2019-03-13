محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة أكاديمية في الخبت بالمحويت حول عوامل الصمود المحويت -سبأ:

نظمت الوحدة السياسية ووحدة التعليم الجامعي في المحويت اليوم بكلية المجتمع والمعهد الصناعي التقني بمديرية الخبت ندوة أكاديمية حول عوامل صمود اليمنيين والمسئولية الوطنية في مواجهة العدوان.



وركزت الندوة علی جوانب اصطفاف وتلاحم الشعب اليمني ودور الصمود الشعبي خلال أربعة أعوام في تعزيز ملاحم انتصارات الأبطال المرابطين بجبهات العزة والكرامة للذود عن حياض الوطن.



واستعرضت الندوة في ثلاث أوراق عمل نماذج من صمود اليمنيين ووعيهم في التصدي لمخططات العدوان وجرائم الحرب الاقتصادية وعدم الخضوع والخنوع للتداعيات والتحديات الاستثنائية.



وتطرقت الورقة الأولی لعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلی واقع اليمن وحكمة قائد الثورة في ظل التكالب الدولي بقيادة السعودية وأمريكا علی اليمن بجرائم حرب ممنهجة وعدوان وحصار ظالم .



فيما تناول مسئول الوحدة السياسية بالمحافظة علي عبدالكريم في الورقة الثانية العلاقات الامريكية الإسرائيلية السعودية عبر التأريخ وما تعرضت له الأمتين العربية والإسلامية من اذلال وضعف نتيجة التآمر السعودي وانحطاط سياسته ودوره في اضعاف مراكز القوی الاسلامية.



وقدمت الورقة الثالثة لمسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي رؤوية عملية من منظور أكاديمي حول تعزيز عوامل الصمود والمسئولية الوطنية في الالتفاف السياسي والشعبي لمواجهة قوی الاستكبار والطغيان لتحقيق النصر.



وأشاد الحاضرون بما تضمنته أوراق عمل الندوة التي اقيمت تزامنا مع فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان من رؤى سياسية وطنية لمواجهة مخاطر وتحديات العدوان ودعم مقومات المقاومة والصمود وتعزيز العمل الوطني الموحد.



حضر الندوة مدير المديرية أحمد الولي وعمادة الكلية والمعهد وعدد من الطلاب والأكاديميين والمشائخ ومشرفي المديرية .

سبأ [13/مارس/2019]سبأ