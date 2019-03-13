عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي للتصدي إلى إساءة معاملة المهاجرين في كرواتيا بلجراد ـ سبأ:



قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد ضد "عمليات الإعادة المنهجية وغير القانونية " لطالبي اللجوء من جانب كرواتيا، وأن يتحمل جزءا من اللوم فيما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات.



وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا "بشكل حاسم" إلى وقف عنف الشرطة على حدوده واستخدام "الإجراءات المناسبة لضمان امتثال كرواتيا الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".



وأضافت المنظمة ، ومقرها لندن ، أن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة " يُمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبا ما يتم إعادتهم بعنف".



وأصبحت الحدود الجبلية الكرواتية البوسنية المدخل الرئيسي الجديد إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام ، حيث حاول المهاجرون واللاجئون تجنب الحدود المجرية المسيّجة مع صربيا.

سبأ [13/مارس/2019]سبأ