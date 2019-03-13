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مناقشة أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية بأمانة العاصمة
[13/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع للجمعيات التعاونية الزراعية بأمانة العاصمة برئاسة أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس جواد العريفي أوضاع الجمعيات الزراعية والصعوبات التي تواجهها خاصة في الجوانب التنظيمية والمالية .

وتطرق الاجتماع إلى الأضرار التي لحقت بالجمعيات الزراعية نتيجة الحصار والعدوان ، مشددا على ضرورة قيام الهيئات الادارية في الجمعيات بإعداد حساباتها الختامية حتى نهاية العام 2018م .

وحث المهندس العريفي على أهمية تقديم الجمعيات التعاونية الزراعية تقارير عن موقفها المالي والجرد السنوي العام من العام 2005 وحتى نهاية العام 2018 م بما يساعد على معالجة وتصحيح أوضاعها .

ونوه بدور أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية في مساندة جهود وبرامج الأمن الغذائي في اليمن، باعتبار العمل التعاوني رافد أساسي وهام للتنمية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة .

حضر الاجتماع رئيس الدائرة التنظيمية للاتحاد التعاوني الزراعي محمد الاضرعي ورئيس فرع الاتحاد بمحافظة صنعاء صالح جعرة وممثل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل نشوان الأشول.

سبأ
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